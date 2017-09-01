ABD’li komutana göre ‘hayatta’: IŞİD liderinin öldüğüne dair somut kanıt yok 

IŞİD karşıtı koalisyonun ABD’li komutanı Stephen Townsend, Rusya’nın öldürülmüş olabileceğini öne sürdüğü IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin halen hayatta olduğuna dair bilgiler geldiğini söyledi.

Bağdadi’nin öldürüldüğünü ilk duyuran Rusya, bu ihtimalin yüzde 100’e yakın olduğunu bildirmişti. Peşinden açıklama yapan ABD ise ellerinde bunu doğrulayacak bir kanıt olmadığını açıklamıştı.

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İran, IŞİD liderinin ölümünü birkaç farklı kaynaktan doğruladığını belirtmiş, son olarak Irak’ta yayın yapan bir televizyon, IŞİD’in Bağdadi’nin ölümünü teyit ettiğini öne sürmüştü.

NTV’nin haberine göre Towsend, Bağdadi’nin öldüğüne dair somut kanıt bulunmadığını belirtti.

ABD’li komutan, IŞİD liderinin Irak’ın batısındaki Rawa kasabasından Suriye’nin doğusundaki Deyr ez Zor’a uzanan bölgede bir yerlerde saklandığına inandıklarını ifade etti.