ABD’li komutan: Türkiye’yle yaşanan siyasi gerilim, TSK’yla çalışmayı etkilemez

Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Sean Ryan, TSK ile Amerikan ordusunun, iki ülke arasındaki gerilimden etkilenmediğini söyledi.

DW Türkçe’den Değer Akal’ın haberine göre telekonferansla gazetecilere konuşan Ryan, TSK’yla her gün birlikte çalıştıklarını ifade etti.

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“Yaşanan askeri nitelikte bir gerilim değil. Konuyu daha çok siyasi bir gerilim olarak değerlendiriyorum” diyen ABD’li komutan, gerilimin istihbarat ve terörle mücadele alanındaki bilgi paylaşımını sekteye uğratabileceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını kaydetti.

Türkiye ile ABD arasında Menbiç mutabakatı doğrultusunda atılan adımlara da değinen sözcü Ryan, Menbiç’te ABD ile Türk askerlerinin müşterek devriye faaliyetlerine ilişkin ön çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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Ryan “Her iki taraf bölgede istikrar ve güvenliğin teminini sağlayacak sürdürülebilir bir anlaşmaya bağlı” diye konuştu.

Bugüne kadar Türkiye’ye verilen söz doğrultusunda kaç YPG’linin Menbiç’ten ayrıldığı sorusuna ise ABD’li sözcü “YPG ile çalışmadığımız için onlar adına konuşamam ama bu konu Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatın çerçevesinde yer alıyordu. Koalisyon sözcüsü olarak daha fazla ayrıntıya giremem” karşılığını verdi.

ABD ile Türkiye, geçen aylarda YPG’lilerin Suriye’nin Menbiç kentinden çıkarılması yönünde bir mutabakat imzalamıştı.

Mutabakat çerçevesinde iki ülke askerinin rutin devriye görevi devam ediyor. Askerler YPG mevzilerinin aşama aşama boşaltılması konusundaki çalışmaları kontrol ediyor.