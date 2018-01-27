ABD’li koalisyon sözcüsü: DSG’ye desteğin süreceğini açık şekilde Türkiye’ye ilettik

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ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü Ryan Dillon, koalisyon güçlerinin Menbiç’te kalacağını vurgulayarak, “Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) desteklemeyi sürdüreceğimizi açık bir şekilde Türkiye’ye ilettik” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrin harekatından sonra hedefin Menbiç olacağını yinelerken operasyonların Suriye-Irak sınırına kadar genişleyebileceğini söylemişti.

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Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (KBY) yakınlığıyla bilinen televizyon kanalı Rudaw’a konuşan Dillon, DSG’ye yapılan yardımlara ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: “IŞİD’e karşı DSG’yi desteklemeyi sürdürüyoruz. Daha önce dile getirdiğimiz gibi şimdi de yineliyoruz; IŞİD’e karşı mücadelede ihtiyaç olan silah ve aletleri sağlıyoruz. Bunu açık bir şekilde Türkiye’ye ilettik.”

Koalisyon güçlerinin Menbiç’te kalacağını vurgulayan Dillon, “Türkiye, koalisyon güçlerinin neden bu kentte olduğunu çok iyi biliyor. Menbiç, Fırat Nehri’nin berisinde bulunuyor ve DSG’nin denetimi alında. Bu yüzden, aksi yönde talimat alana kadar orada faaliyet göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dillon, “Türkiye Menbiç’e operasyon düzenlerse çekilecek misiniz?” sorusuna, “Henüz gerçekleşmeyen bir konu hakkında konuşamam” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. McMaster ile dün gece telefonda görüşmüştü. AA tarafından aktarılan habere göre, görüşmede PYD/YPG’ye silah verilmeyeceği konusu ‘teyit edildi’ ve Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulandı.