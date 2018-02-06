ABD’li iki kilit isim Türkiye’ye geliyor: Masada Menbiç ve ‘güvenli hat’ var

ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı H.R. MacMaster’ın hafta sonu İstanbul’a, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın ise önümüzdeki hafta Ankara’ya geleceği öğrenildi.

Hürriyet’ten Cansu Çamlıbel’in haberine göre, McMaster ve Tillerson’ın, Suriye’de ABD’nin sürdürmekte kararlı olduğu politika ve Afrin operasyonu nedeniyle kopma noktasına gelen ilişkileri tamir etmeye yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.

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Habere göre, Trump yönetiminin iki önemli isminin Ankara’yı ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı Menbiç’i de kapsayacak şekilde genişletmemesi için bazı formüller masaya koyması gündemde.

Ağır silah kararı

Trump yönetiminin Irak ve Afganistan’da bizzat savaşmış generalleri arasında yer alan Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’ın bugün ABD’nin dış politikasına yön veren kilit isimlerin başında geldiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 16 Mayıs 2017’deki Washington ziyaretinden bir hafta önce Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı Beyaz Saray’da kabul eden McMaster’ın, Rakka operasyonu için YPG’ye ağır silah gönderme kararını Türk yetkililere açıklayan isim olduğu belirtildi.

Tillerson bir yılda üçüncü kez

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Trump yönetimi göreve geldiğinden beri bir sene içinde Türkiye’ye üçüncü ziyaretini yapmış olacak. Tillerson son haftalarda Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile ikisi yüz yüze olmak üzere çok sayıda görüşme yaptı.

ABD tarafının Suriye’nin kuzeyinde güvenli hat kurulmasıyla ilgili geliştirilmiş bazı formülleri McMaster ve Tillerson’ın Türkiye ziyaretleri sırasında masaya getirebileceği belirtildi.