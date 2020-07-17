ABD’li gençler ‘corona’yı yasak delmek için kullanıyor: Maskeli yaşlı kılığında içki alışverişi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’e ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan verilen iki yıl dokuz ay 22 gün hapis cezasının ‘tamamen yanlış sinyal’ olduğunu ve Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki normalleşmeye aykırı olduğunu belirtti.