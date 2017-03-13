ABD’li gazeteciye göre ‘Batı gözardı ediyor’: Türkiye sınırındaki İdlib’de ikinci IŞİD doğuyor

2012-2014 yıllarında El Nusra Cephesi tarafından esir tutulan ABD’li gazeteci Theo Padnos, Suriye’nin İdlib kentinde ‘ikinci bir IŞİD’ kurulduğunu ileri sürdü.

Russia Today’e (RT) konuşan Padnos, Suriye’nin kuzeybatısında oluşmaya başlayan bu yeni örgütün içinde Suriye ordusu tarafından Halep, Humus, Dera ve Şam kırsalında yenilgiye uğrayan milislerin yer aldığını söyledi.

Batılı ülkelerin Suriye’deki gelişmeleri iyi kavramayamadığını belirten Padnos, “Bölgede olup bitenleri bilmiyorlar, ya dillerini anlamıyorlar, ya da izledikleri videolardan bir anlam çıkaramıyorlar. Ve muhtemelen taraflı kaynaklardan bilgi ediniyorlar” dedi.

“Batı’da Halep’ten gelen haberlerin çoğu yalan ya da bir kanıta dayanmıyor” diyen ABD’li gazeteci, Suriye’deki çatışmaya ilişkin bazı önemli ayrıntılara haberlerde yer verilmediğini ya da görmeden gelindiğini ifade etti.

Padnos, Suriye’nin kuzeybatısında çok tehlikeli ve endişe verici bir gelişme yaşandığını belirterek yeni bir IŞİD doğduğunu ileri sürdü. “Paris veya Londra’da Kalaşnikoflarla görüldüklerinde bu yeni devlet hakkında bilgi sahibi olacağız” diyen gazeteci, örgütün özellikle Türkiye sınırındaki İdlib kentinde aktif olduğunu, bölgeden bilgi aldığı kaynaklarla yaptığı görüşmelerde kendisine ‘örgüte her gün yeni İngiliz ve Fransızların katıldığının’ söylendiğini aktardı.