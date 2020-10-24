ABD’li gazetecinin ölümüne enfeksiyon neden olmuş

Rusya doğumlu ABD’li gazeteci Andre Vltchek’in, kronik rahatsızlığı nedeniyle oluşan enfeksiyon sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi.
İstanbul’da Karaköy semtinde 22 Eylül’de bir otelin önünde aracında ölü bulunan 57 yaşındaki gazetecinin ölümüne ilişkin otopsi raporu, İstanbul başsavcılığının ‘şüpheli ölüm’ soruşturmasına ulaştı.
Adli Tıp Kurumu’nun raporunda, Vltchek’in kanında uyuşturucu ve uyarıcı maddeler bulunmadığı ancak ilaç etkin maddelerinin bulunduğu kaydedildi.
Raporda, eşinin ifadesine göre diyabet hastası olduğu, bacağında ağrısı olduğu bildirilen Andre Vltchek’in otopsisinde, ‘kronik kalp damar hastalığı ile metabolik hastalık bulguları tespit edildiği ve ölümünün komplike perianal sepsis (vücuttaki enfeksiyon) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı’ belirtildi.