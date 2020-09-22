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Yaramazlara biraz batar!

ABD’li gazeteci Vltchek İstanbul’da ölü bulundu

ABD’li gazeteci Andre Vltchek, İstanbul Karakaköy’de aracının içinde ölü bulundu.

Fotoğraf: Arşiv

DHA’nın haberine göre, olay Beyoğlu Karaköy Kemankeş sokak üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre Rusya doğumlu ABD’li gazeteci Vltchek (57), eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte dokuz gün kaldığı Samsun’dan kiraladığı özel araçla İstanbul’a yola çıktı.

Kalacakları otelin önüne saat 05.30 sıralarında geldiklerinde eşi, Vltchek’i uyandırmak istedi.

Vltchek’in hareket etmediğini gören eşi ve şoförler sağlık ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vltchek’in öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri ise araçta inceleme yaptı.

Belgeselci ve araştırmacı gazeteci Vltchek’in ölümünü polis kayıtlarına ‘şüpheli ölüm’ diye geçtiği öğrenilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Araç incelenmek üzere emniyet otoparkına çekilirken, Vltchek’in eşi ve şoförlerin ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Polisin soruşturması devam ediyor.

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