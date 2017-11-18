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ABD’li eski savcı Bharara’dan Çavuşoğlu’na: Yalancı

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17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’ı ABD’de dolandırıcılıktan tutuklatan eski savcı Preet Bharara, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ‘yalancı’ diye niteledi.

Bharara, Çavuşoğlu tarafından, ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen’e ‘çok yakın’ olmakla suçlandığı bir habere ilişkin bir tweet’i retweet ederken şu yorumu yaptı: “Türk dışişleri bakanı bir yalancı. Mahkemede ne olacağını göreceğiz.”

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Söz konusu haberde Çavuşoğlu, Bharara’yı ‘Sarraf davası’nda 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasındaki iddianameyi aynen kullanmakla da suçluyordu.

Turkey FM is a liar. Now let’s see what happens in court. https://t.co/WQmuex92xG

— Preet Bharara (@PreetBharara) November 17, 2017

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