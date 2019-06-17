ABD’li ekonomist Roubini: 2020 yılı için resesyon ve kriz riski büyüyor

ABD’li ünlü ekonomist Nouriel Roubini, 2020 yılında olası bir küresel resesyon ve kriz riskini artıran 10 faktörden dokuzunun hala geçerli olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Roubini, Project Syndicate’e yazdığı makalede, söz konusu risklerin ağırlıklı olarak ABD’yle ilişkili olduğunu belirtirken, Çin ve diğer ülkelerle devam eden ticari savaşlar, dolaysız dış yatırım ve teknoloji transferlerinin, küresel tedarik zinciri üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğini ve stagflasyon tehdidini artırdığını vurguladı.

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2020 yılında küresel resesyona sebep olabilecek riskler kapsamında ABD-Çin ticaret ve teknoloji savaşına dikkat çeken Roubini, ABD’nin ek gümrük vergilerini uygulaması veya Huawei yasağını devam ettirmesiyle Çin’in piyasalarını Apple gibi ABD şirketlerine kapatarak karşılık vermesi durumunda piyasalarda oluşacak riskin küresel bir krize sebep olabileceğini vurguladı.

Roubini, bu durumda merkez bankalarının alabileceği önlemlerin yetersiz olacağını belirterek resesyonu takiben özel ve kamu borçlarına bakıldığında da bir finansal kriz görülebileceğini belirtti.