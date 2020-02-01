ABD’li doktorlar ülkedeki ilk corona virüsü vakasında hastalığın seyrini yazdı

ABD’de yayınlanan New England Journal of Medicine’da yer alan bir makaleyle doktorlar, ülkede görülen ilk corona virüsü vakasının ayrıntılarını paylaştı.

Fotoğraf: New England Journal of Medicine

Doktorlar hazırladıkları raporda hastalığın, başta hafif semptomlardan dokuzuncu günde zatürreye dönüşümünü anlattı.

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Washington’da yaşayan ve geçmişinde ciddi bir sağlık sorunu olmaya 35 yaşındaki hasta, 15 Ocak’ta Çin’in Wuhan kentinden döndü. Hasta Wuhan ziyareti sırasında virüsün çıkış noktası olduğu tahmin edilen balık pazarını ziyaret etmemiş ya da hasta olduğu bilinen biriyle temasa geçmemişti.

Yine de ABD Hastalık Önlem ve Kontrol Merkezi tarafından şüpheli olarak görülen hasta 19 Ocak’ta bir kliniğe başvurduğunda dört gündür öksürüyordu. Doktorlar çekilen röntgenlerde herhangi bir belirtiye rastlanmadı ancak hastanın Wuhan ziyareti nedeniyle alınan numuneler merkeze gönderildi.

20 Ocak’ya hastaya yeni tip corona virüsü teşhisi kondu. Bu aşamada karantinaya alınan hasta ateş, öksürük, halsizlik, burun akıntısı, mide bulantısı, ishal ve kusma gibi belirtiler gösterdi. Ancak hastalığının dokuzuncu gününe kadar doktorlar akciğer röntgenlerinde zatürre belirtisine rastlamadı.

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Hastalığının 12’nci gününde hastanın durumu iyiye gitmeye başladı. 30 Ocak itibariyle öksürük dışındaki bütün semptomları iyileşti. Yetkililer bu vakanın virüsün ne kadar hızlı ve kolay yayıldığını göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.