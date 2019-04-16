ABD’li danışman güvenli bölgeyi anlattı: YPG sınırdan çıkarılacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Operasyonları Kıdemli Danışmanı emekli Albay Rich Outzen, doğru şekilde uyguladıklarında Suriye’de oluşturulacak güvenli bölge ile YPG’nin sınırdan çıkarılacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye ile ABD arasında Fırat’ın doğusunda kalan Suriye toprakları üzerinde oluşturulacak bir güvenli bölge ile ilgili fikri uzlaşma var ancak bunun yapısı ciddi bir sorun. Kamuoyuna yansıyan demeçlerde Türkiye YPG’nin bölgeden tamamen çıkarılmasını isterken ABD, IŞİD’e karşı mücadelede YPG’nin bir yeri olduğunu dile getiriyor.

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Danışman Ogutzen, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi’nin düzenlediği panelde güvenli bölge konusuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

”Arapların yoğun olarak yaşadığı yerlerde yerel güvenlik güçleri de Arap olmalı. Bu konuda ABD ve Türkiye hemfikir. Türkiye’nin, sınırındaki YPG güçlerine karşı çok güçlü ve mantıklı bir itirazı var. Sınır bölgesinin tarihine, YPG ile PKK arasındaki ilişki ve PKK’nın yıllardır Türkiye’ye karşı yürüttüğü kampanyaya bakıldığında bu argümana biraz sempati göstermemiz gerek. Ama Türkiye’nin bu sorunu çözmesi ve YPG’yi sınırdan temizlemesi için tek taraflı büyük bir askeri operasyon başlatması mı gerek? Bence gerekli değil çünkü her iki tarafta da başkanların dile getirdiği ve bizim de üzerinde çalıştığımız güvenli bölge bu sorunun çözümü. Güvenli bölgenin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlarsak YPG’yi sınırdan çıkaracağız ve ağır silahlar da çıkarılmış olacak”.

