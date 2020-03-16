ABD’li ‘corona’ stokçularını eBay ve Amazon durdurdu

ABD’nin Tennessee eyaletinde 17 bin 700 adet el temizlik jeli stoklayan iki kardeş, alışveriş siteleri eBay ve Amazon’un engellemesi nedeniyle elindeki ürünleri satamayınca kiliseye bağışladı.

Fotoğraflar: New York Times / Doug Strickland

New York Times’in haberine göre, Noah ve Matt Colvin isimli iki kardeş corona virüsü nedeniyle halkın temizlik malzemeleri almaya akın ettiğini görüp 15 bin dolar (95 bin 600 lira) değerdindeki el temizlik jeli, ıslak mendil, maske ve çeşitli ilaçları stokladı. Yaşadıkları bölgede ve çevre illerdeki rafları boşaltan iki kardeş, 2 dolarlık (12.75 lira) temizlik ürününü 8 ila 70 dolara (50-445 lira) eBay ve Amazon’da satışa çıkarttı.

Reklam

Fahiş fiyatla 200 adet ihtiyaç malzemesini satan ikiliyi alışveriş devleri durdurdu. Site yöneticileri iki kardeşin fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle satmak istediği malzemelerin tamamını liste dışı bıraktı.

Savcılık el koydu

Yüksek fiyatlar nedeniyle sosyal medyadan büyük eleştiriler ve ölüm tehditleri aldığını söyleyen Matt Colvin, ‘‘Mağazada 2 dolara satılması benim kapıma 16 dolara gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Ben pazarı canlı hale getiriyorum. Şu anda bazı şehirlerde ciddi talepler var. Dürüst olmak gerekirse kendimi bir nevi kamu hizmeti yapıyormuş gibi görüyorum ve bu hizmetin karşılığında para alıyorum’’ dedi.

İnternet satış sitelerinin hijyen malzemelerini listelerinden çıkartmasının ardından ürünleri elde kalan Noah ve Matt Colvin kardeşler, ürünleri kiliseye bağışladı.

Reklam

Geri kalan hijyen malzemelerine ise eyalet savcılığı el koydu. Savcılık, hijyen malzemelerinin ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılmasını istedi.