ABD’li çiftçinin Bayer ve BASF’ye açtığı ‘otkıran’ davası sonuçlandı: 265 milyon dolar ödenecek

ABD’nin Missouri eyaletindeki mahkeme, kimya şirketleri Bayer ve BASF’ye, ‘ürünleri arasındaki otkıran tarlasındaki mahsüle zarar verdiği’ gerekçesiyle dava açan çiftçiye 265 milyon dolar (yaklaşık 1.6 milyar lira) ödenmesine karar verdi.

Fotoğraf: www.abc.net.au (temsili)

Eyaletin en büyük şeftali üreticisi Bill Bader, iki şirkete, ‘dicamba’ adlı, yabani ve zararlı otlarla mücadelede kullanılan otkıranın tarlasını mahvettiğini idda ederek dava açtı. Mahkeme, cumartesi günkü duruşmada, “Benim tarlamın yakınlarındaki tarlalara atılan ilaç şeftalilere zarar verdi. Maddi zararım çok büyük” diyen Bader’i haklı buldu. Ödenecek 265 milyonun 15’inin zarar için 250 milyon doların ceza olarak ödeneceği belirtildi.

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Bu kararın, dicamba kullanımı nedeniyle açılan 140 davada şirketlerin aleyhine alınan ilk karar olduğu belirtildi.

Otkıranlarının doğru kullanıldığı takdirde zarar vermediğini savunan Bayer’in yönetimi temyize gideceğini duyurdu.

Tazminatın iki şirket arasında paylaşılıp paylaşılmayacağı ya da nasıl paylaşılacağı konusunda bilgi verilmezken BASF’den de “Cumartesi günü alınan karara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağız” diye açıklama geldi.

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Merkezi Almanya’daki Bayer’i 2018 yılında 63 milyar dolara Amerikan Monsanto satın almıştı.

2018’de, ABD Çevre Koruma Dairesi, çiftçilerin kaygılarını göz önüne alarak ‘dicamba’ kullanımına kısıtlama getirmişti.