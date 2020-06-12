ABD’li çift ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybetti; geriye beş çocukları kaldı

ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan bir çift Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Çiftin, yaşları iki ila 17 arasında değişen çocukları anne-babasız kaldı.

Fotoğraf: NYPost

60 yaşındaki Humberto Ruelas-Rivas pazar günü, 38 yaşındaki eşi Karina Ruelas-Rivas ise pazartesi günü hastalığa yenik düştü.

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Humberto Ruelas-Rivas’ın ilk evliliğinden olan 35 yaşındaki kızı Maria Ruelas, “Çok kısa süre içinde babamı ve üvey annemi kaybettim. Artık beş çocuğum var” dedi.

Üvey annesinin, yanında çalıştığı manavdan virüsü kaptığını düşünen Maria Ruelas şöyle devam etti: “Bir süre çalışmadı; kısıtlamalar esnetilince işe başladı. Bir haftadan kısa süre içinde belirti görüldü. Maalesef babama da bulaştı. Testleri pozitif çıktı. Hastaneye kaldırdık. Bir gün arayla ikisini de kaybettik. Vedalaşamadım bile.”

Nişanlı olan Maria Ruelas, kardeşlerinin velayetini almak istediğini belirterek, “Babam için bunu yapacağım. Zaten benden başka sorumluluklarını üstlenecek bir büyükleri yok” ifadelerini kullandı.

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Humberto Ruelas-Rivas’ın ilk evliliğinden olan diğer kızına da virüs bulaştı. Ablası Maria Ruelas, hastanede tedavisi süren 30 yaşındaki kız kardeşinin bir an önce iyileşmesi için dua ettiğini söyledi.