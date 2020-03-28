ABD’li çift, beş saat arayla ‘corona’dan öldü

ABD’nin Washington eyaletinde Covid-19 nedeniyle tedaviye alınan bir çift, beş saat arayla hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Facebook

86 yaşındaki Merle Tofte ve 85 yaşındaki Dee Tofte’un, 16 Mart’ta, Peacehealth Southwest Tıp Merkezi’nde hayatını kaybettiği ve çarşamba günü defnedildiği belirtildi. ABD basınına yansıyan haberlere göre sağlık ekibi, yaşlı çifti ziyaret edemeyen aile üyelerine ikili hayatını kaybetmeden kısa süre önce FaceTime üzerinden vedalaşma fırsatı verdi.

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Kızları Michelle Taylor, bir ay önce ailece Dee Tofte’un doğum gününü kutladıklarını, kutlamadan iki hafta sonra ateş ve öksürük görülen anne-babasına yapılan testin pozitif çıktığını anlattı.

“İkisi de seyahat yapmadı. Fazla dışarı da çıkmıyorlarda hastalığı nasıl kaptıklarını bilmiyoruz” diyen Taylor, anne-babasını aynı gün kaybetmenin çok acı olduğunu söyledi.

Onlarla yakın temas kurduğu için karantinaya alındığını, sürenin dolduğunu belirten Taylor,”Maalesef tören yapamadık. Anneanne ve dedelerini aynı anda kaybeden çocuklarımı teselli etmekte güçlük çekiyorum” dedi.

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Salgın bittiğinde anne-babasını anmak için bir etkinlik düzenleyeceklerini anlatan Taylor, çiftin tedavi gördüğü tıp merkezinin çalışanlarına da özel olarak teşekkür etti.

Taylor şunları söyledi: “Öyle bir şey yaptılar ki onlara hayatımız boyu müteşekkir kalacağız. İkisi de farklı odalarda olan annem ve babamla FaceTime aracılığıyla vedalaşmamızı sağladılar. Ben, dört kardeşim ve torunları onlarla vedalaşabildik.”