ABD’li büyükelçi: Biden’ın Erdoğan’ı araması sadece zamanlama meselesi

ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ülkesi ile Türkiye arasındaki tartışmalı konuları değerlendirdi.

Satterfield, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle oluşan anlaşmazlığı gidermek için ‘ortak çalışma grubu’ kurulmasının söz konusu olmadığını, Suriye’de Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) desteğin devam edeceğini, Halkbank davasınınsa yargının konusu olduğunu ve ülke yönetiminin buna karışamayacağını söyledi. Büyükelçi, Başkan Joe Biden’ın neden hala Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı aramadığı yönündeki soruyu da yanıtladı.

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Dünya’dan Zeynep Gürcanlı ve Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre Satterfield, Ankara’da bir grup gazeteci ile görüştü.

Başlıca konular

Görüşmedeki başlıca konuların Rusya’dan alınan S-400’ler, Suriye’de PYD’nin çatı örgütü DSG’ye verilen destek, Doğu Akdeniz’deki yetki alanı anlaşmazlıkları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun darbe girişimiyle ilgili ifadeleri, son dönemde LGBTİ bireylere yönelik nefret dili ve Halkbank’ın İran’a yönelik yaptırımları delmekle yargılandığı New York’taki dava olduğu belirtildi.

Yaptırımlar

ABD Türkiye’ye yönelik ilk yaptırımları açıklamış, bununla Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı’na ABD’nin tüm ihracat lisanslarının yasaklanmış, bazı Türk yetkililerin varlıkları dondurulup ABD vizeleri kaldırılmıştı.

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Satterfield, bu yaptırımların ‘incelikle ayarlandığını’ ifade ederken, ocak sonunda yürürlüğe giren ABD’nin yeni savunma yasasının yaptırımları ‘zorunlu kıldığını’ belirtti.

Büyükelçi, yeni yasanın Türkiye’nin S-400 sahibi olması konusunda daha özel ifadeler taşıdığını vurguladı.

Satterfield, S-400’lerin ‘nasıl kullanılabileceğine’ ilişkin herhangi bir çalışma grubu olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaklaşık iki ay önceki açıklamasında, daha önce S-400 füzeleri nedeniyle oluşan anlaşmazlığı gidermek için Washington’a ilettiği ortak çalışma grubu teklifinin bu sefer ABD’den geldiğini ve Türkiye’nin kabul ettiğini söylemişti.

PYD’ye destek

Satterfield, ABD’nin IŞİD ile mücadeledeki politikasının değişmediğini belirterek, “Kuzey Suriye’de IŞİD’le mücadele eden Demokratik Suriye Güçleri’yle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Soylu’nun ifadeleri

Büyükelçi, Soylu’nun 15 Temmuz darbe girişiminin ardında ABD’nin olduğu yolundaki iddiaları içinse şöyle dedi: “Asılsız suçlamalar, hepsi asılsız. Bir müttefikten ve stratejik ortaktan gelecek sorumlu açıklamalar değil.”

LGBTİ’ye yönelik söylem

Satterfield, son dönemde LGBTİ bireylere yönelik açıklamalardan da endişe duyduklarını kaydederek, “Toplumun çoğunluğundan farklı olanlar da mutluluk içinde yaşama hakkına sahiptir” dedi.

Büyükelçi, Doğu Akdeniz’de yetki alanı anlaşmazlığı yaşayan Ankara ile Atina arasında başlayan istikşafi görüşmeleri olumlu bulduklarını belirterek, Yunanistan ve Türkiye’ye gerilimi yükseltecek tek taraflı hareketlerden kaçınmaları çağrısında da bulundu.

Halkbank

Satterfield, Halkbank’ın İran’a yaptırımları delmekle yargılandığı dava ve bu dava sonucunda ortaya çıkabilecek yaptırım ihtimali içinse, “Yargının konusu. Halkbank davası ABD mahkemesinin salonunda görülmektedir. Bu, ABD yönetiminin bir konusu değildir” dedi.

Biden-Erdoğan

Büyükelçiye, ABD Başkanı Joe Biden’ın neden halen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı aramadığı da soruldu. Satterfield, ilk temasın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından kurulduğu, yakında başkan ya da dışişleri bakanı seviyesinde yeni telefon konuşmaları olmasını beklediğini söyledi. Bunun ‘sadece zamanlama meselesi’ olduğunu ifade etti.