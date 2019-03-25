ABD’li biliminsanları: Kadın ile erkek beyni arasındaki farklılıklar ana rahminde oluşmaya başlıyor

ABD’deki New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi’nde yapılan araştırmada erkek ile kadın beyni arasındaki farklılıkların ‘anne karnında’ oluşmaya başladığı sonucuna varıldı.

Fotoğraf: physicsworld.com

Ellerinde ilk kez bu savı destekleyecek veri bulunduğunu söyleyen araştırma ekibinden Prof. Moriah Thomason, “En önemli farklılıklardan biri beynin birbirine uzak bölgelerindeki bağlantılarda gözleniyor” dedi.

Reklam

Araştırma kapsamında, 118 fetüsün beyni görüntülendi. Hamileliğin ikinci yarısında elde edilen MR görüntülerini incelediklerini belirten Thomason şunları söyledi: “Erkeklerin kız bebeklere kıyasla çevre faktörlerinden etkilenme konusunda daha yatkın olduğunu saptadık. Kız bebeklerin ise anne rahmindeyken daha uzun menzilli ağlar kurduğunu belirledik.”

Thomason, kadın ve erkek beyninin biyolojik olarak farklı olduğunu bilimsel olarak kanıtladıklarını belirtti.

Ancak ekibin bu görüşü, farkın doğum sonrasındaki toplumsal etkilerden kaynaklandığını savunanan biliminsanlarınınkiyle örtüşmüyor.

Reklam



