ABD’li bilim insanları, su tasarrufu sağlayan tuvalet tasarladı

Her gün sifon çekilmesi sonucunda 141 milyar litreyi aşkın su harcanmasından yola çıkan ABD’li bilim insanları, ‘aşırı kaygan’ kaplaması olan bir tuvalet tasarladı. Bu özel tuvalet, klozete dışkı yapışmasını engelleyerek sifon çekilirken su kullanımının kayda değer ölçütte azalmasını sağlıyor.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Penn Eyalet Üniversitesi’nde görevli ekip, tasarladıkları tuvaletin su tasarrufuna hizmet etmenin yanı sıra klozette bakteri birikmesini ve kötü kokuları da engelliyor.

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Teflondan daha kaygan bir sprey kullanılarak tasarlanan tuvalette, dışkılar klozete yapışmıyor. Bu, daha az su tüketilmesini ve bakterileri engellediği için daha hijyenik olmasını sağlıyor.

Tuvaleti tasarlayan ekibin Prof Tak-Sing Wong, “Kullandığımız sprey idrardan etkileniyor. Bu nedenle 50 kez sifon çekilince yeniden sıkılması gerekiyor. Hem sağlık için iyi, hem kullanıcıyı kötü koku ve görüntüden koruyor. En önemlisi de su tasarrufa yapıyor” dedi.

Tasarımlarıyla ilgili ayrıntıları ‘Nature Sustainability’ adlı dergide yayınlayan Tak-Sing Wong, tuvaletin yaygın olarak kullanılmasını hedefledilklerini ve bu yönde çalıştıklarını söyledi.