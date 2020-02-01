ABD’li basketbolcu Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı’nda

Anadolu Efes’te forma giyen ABD’li basketbolcu Shane Larkin, Türkiye A Milli Takımı için oynayacağını açıkladı. Larkin, “Tek bir şey için söz verebilirim, bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim” dedi.

Fotoğraf: DHA

Instagram hesabından sporseverlerin aylardır beklediği açıklamayı yapan Larkin şunları söyledi:

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“Türkiye Milli Takımı’na katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onurluyum. Türk bayrağını göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Tek bir şey için söz verebilirim; bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim.”