ABD’li bankaya göre Türkiye’de enflasyon daha zirveyi görmemiş

ABD’li yatırım bankası Citi, Türkiye’de enflasyonun martta yıllık olarak büyük ihtimalle yüzde 16.2’ye yükseleceğini tahmin etti.

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Türkiye’nin yıllık enflasyonu şubatta yüzde 15.6 olarak açıklanmıştı.

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Banka, enflasyondaki artışın ulaşım sektörünün başını çektiği geniş tabanlı bir artış olacağını ifade ederek, mart ayı için çekirdek enflasyonun yaklaşık yüzde 17’ye çıkmasını beklediğini belirtti.

Citi, risklerin yukarı yönlü olduğu Türkiye’de enflasyonun yıl sonunda yüzde 12 civarına gerilemeden önce nisan ayında muhtemelen yıllık bazda yüzde 17 ile zirve yapacağını dile getirdi.

Enflasyon için öncü göstergelerden biri olan İstanbul’da yıllık perakende gıda enflasyonu mart ayında yüzde 16.37 çıkmıştı.