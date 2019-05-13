ABD’li bankaya göre Türkiye ekonomisi yüzde 2.5 daralacak

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 2.5 daralacağını öngördü.

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BloombergHT’nin haberine göre Goldman Sachs ekonomistleri Kevin Daly ve Clemens Grafe 10 Mayıs tarihli raporlarında şöyle yazdı: “Türk Lirası üzerindeki değer kaybı baskısındaki artışın muhtemelen kısa vadede büyüme üzerinde somut olumsuz etkisi olacak ve bunun ötesinde, ekonomi, bir süre için ekonomik büyüme üzerinde baskı yapmasını beklediğimiz önemli bir bilanço ayarlamasına ihtiyaç duyuyor.”

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Goldman Sachs ilk çeyrekte milli gelirde görülen artışın ikinci çeyrekte tersine dönmesinin beklendiğini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi için büyüme görünümü tahmini yüzde 1.5 daralmadan, yüzde 2.5 daralmaya düşürüldü.

ABD’li banka, Merkez Bankası’nın (MB) liraya istikrar kazandırmak için önümüzdeki aylarda faizi artırmak zorunda kalacağını belirtti.

Goldman Sachs’ın tahminlerine göre, MB’nin resmi gösterge faizi ikinci çeyrekte yüzde 25.5 ile zirve yapacak.

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Raporda şu ifadelere de yer verildi: “Türk politika yapıcıların nihayetinde Türk Lirası’na istikrar kazandırmayı başaracaklarını varsaysak bile, TCMB’nin faiz düşürmeye dördüncü çeyrekte başlamasını ve gösterge bir hafta vadeli repo faizini 2019 yılının sonunda yüzde 24.5’e indirmesini bekliyoruz.”