ABD’li bankanın modeli: ‘Corona’ Avrupa’da mart sonunda zirve yapacak

ABD’li banka JP Morgan kendi modellerine dayanarak İtalya’daki ‘aktif’ corona virüsü vakalarının önümüzdeki yedi gün içinde zirveye ulaşacağını tahmin etti.

Milano kentindeki Duomo Meydanı’ndan bir görüntü. (Fotoğraf: Reuters)

JP Morgan kullandığı modelin bildirilen günlük vaka sayısıyla uyumlu olduğunu açıkladı. Aktif vakalar toplam vaka sayısından iyileşen ve ölen hastaların çıkarılmasıyla bulunuyor.

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JP Morgan, Avrupa Birliği’nin en büyük ülkeleri olan Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere’de aktif vakaların mart sonuna 80 bine yaklaşarak zirve yapmasını beklediğini de belirtti.

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü, 160’dan fazla ülkede 182 bin kişiye bulaşmış, 7 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Türkiye’de de 47 kişide virüs görüldüğü açıklanmıştı.