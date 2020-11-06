ABD’li banka: Türkiye’nin kur müdahaleleri bu yıl 100 milyar doları aştı

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye’nin bu yıl döviz piyasalarına müdahale etmek için 101 milyar dolar harcadığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Goldman Sachs’tan Murat Unur tarafından müşterilere yazılan notta eylül ayındaki müdahalelerin 6.4 milyar dolar tutarında olduğu belirtildi.

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Unur bu rakamın ocak-ağustos ortalaması olan 11.8 milyar doların altında olduğunu kaydetti. İlgili tutarın azalmasına karşın “Brüt döviz rezervlerinin miktarı olduğu göz önüne alındığında görüşümüze göre halen oldukça büyük bir miktar” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası (MB) ilgili adımlara ilişkin net bir veri yayınlamıyor.

Goldman Sachs, bu rakama, MB’nin net dış varlıklarındaki gerçek ve beklenen değişimler arasındaki farkı hesaplayarak ulaştığını söyledi ve bu rakamlarda büyük belirsizlik olduğunu sözlerine ekledi.

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Bankacılar da MB verilerinden yaptıkları hesaplamalarda 30 milyar doları 2019’da 100 milyar doları bu yıl olmak kamunun 130 milyar dolar civarında döviz arzı sağladığını hesaplıyor.

Lira yılbaşından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti.