ABD’li balıkçılar ağlarına takılan balıkları köpek balıklarına kaptırdı

ABD’nin Florida eyaletindeki Summerland Key Adası açıklarında avlanan bir balıkçı teknesindeki balıkçılar ağlarındaki somon balıklarını davetsiz bir misafire kaptırdı. Tekneye yaklaşan bir köpekbalığı ağdaki balıkları mideye indirdi.

Fotoğraf: CNN International

CNN International’daki habere göre o anların görüntüsünü kaydeden ve sosyal medyada paylayan balıkçılar önce bir darbeyle sarsıldıklarını ve burunlarının dibinde büyük beyaz köpekbalığı olduğunu fark ettiklerini söyledi.

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Köpekbalığının ağlarına takılan 11 kiloya yakın somonu ve ağın büyük kısmını mideye indirdiğini anlatan balıkçılar, “Bugünkü hasılatı köbekbalığına kaptırdık! Neyse ki balıkları yiyince tekneden uzaklaştı” dedi.

Görüntülerin sosyal medyada büyük ilgi çektiğini belirten balıkçılar ilk işlerinin ağı tamir etmek olacağının altını çizdi.