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Yaramazlara biraz batar!

ABD’li bakan: Ciddi sonuçlar olabilir, ‘onarılamaz’ hale gelmeden yatıştıralım

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile dünkü telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik harekatının Ankara için ciddi sonuçları olabileceğini ve ‘onarılamaz’ hale gelmeden önce durumu yatıştırmak için bir yol bulmak gerektiğini söylediği açıklandı.

Esper, Akar ile temmuzdaki görüşmesinde. Fotoğraf: T.C. Millî Savunma Bakanlığı

Pentagon’dan yapılan açıklamada, Esper-Akar görüşmesine ilişkin olarak, “savunma bakanı stratejik ikili ilişkilerimize değer verdiğimizi doğrulamış olsa da bu operasyonun Türkiye için ciddi sonuçlar doğurabileceğini söylediği’ ifade edildi.

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Açıklamada ayrıca şöyle dendi: “Esper, görüşmede onarılamaz hale gelmeden önce durumu yatıştırmak için ABD, Türkiye ve ortaklarımızın ortak bir yol bulma olasılığını artırmak adına Türkiye’yi Suriye’nin kuzeydoğusundaki eylemlerini durdurmaya çağırdı.”

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yaptığı ‘Barış Pınarı’ harekatı ile ilgili olarak, “Her iki tarafla da görüşüyorum, kuralına göre oynamazsa Türkiye’ye hem finansal olarak hem de yaptırımlarla çok sert vuralım diyorum! Yakından izliyorum” dedi.

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