ABD’li bakan: Gerektiğinde kullanmak üzere yaptırım listesi hazırda tutuluyor

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, gerektiğinde kullanılmak üzere Türkiye’ye yönelik yaptırım listesinin hazır tutulduğunu ancak şu ana kadar Suriye’deki ateşkesten memnun olduklarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın haberine göre Mnuchin Suudi Arabistan’da verdiği söyleşisinde, başkan yardımcısı Mike Pence’in ateşkesi müzakere etmek amacıyla Ankara’ya götürmesi için ek yaptırım hedefleri listesinin geliştirildiğini söyledi.

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Mnuchin’in açıklamasına göre, görüşmeler başarısızlıkla sonuçlansaydı, finansal yaptırımlar uygulanacaktı.

Mnuchin, “Cevap şu ki, hala bu (yaptırım) listemiz var. Bunları kullanmamızı beklemek için hiçbir nedenim yok. Bunun işe yaramasından memnun olacağımızı düşünüyorum” dedi.

ABD, Türkiye’nin YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı’nın ardından bir dizi yaptırım uygulanacağını bildirmiş ancak varılan güvenli bölge anlaşması ve harekatın durması nedeniyle yaptırımlardan vazgeçmişti.