ABD’li bakan DSG’yi ikiye böldü: Yüzde 50’sinin Afrin yüzünden dikkati dağıldı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) yüzde 50’sinin Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle IŞİD’le mücadelede dikkatinin dağıldığını ve bu nedenle Afrin’e güç kaydırdıklarını söyledi.

Pentagon sözcüleri DSG’nin (YPG’nin çatı örgütü) Afrin’e güç kaydırdığını tespit ettiklerini ve bu unsurların kendilerinden destek alamayacağını daha önce söylemişti. Avrupa seyahati sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, örgütün Afrin’e güç kaydırdığını teyit etti. Mattis şöyle dedi: “Şu anda Afrin’de devam etmekte olan dikkati dağıtan bir durum var. DSG içerisinde yüzdesi net olmamakla birlikte yüzde 50 veya daha azı ya da çoğunun dikkatini dağıtıyor. Afrin’de arkadaşlarının saldırı altında olduğunu görüdüler. Bu nedenle güç kaydırdılar.”

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Türkiye’nin, sınırları içerisinde silahlı ayaklanmanın devam ettiği tek ülke olduğunu belirten Matis, “Türkiye’nin Suriye sınırlarına dair meşru güvenlik kaygıları var ve biz bunu zerre kadar inkar etmiyoruz” diye konuştu.

ABD ile yoğun temas trafiği

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin hafta içinde Mattis’le Brüksel’de görüşmesi bekleniyor. Ayrıca Beyaz Saray ulusal güvenlik Danışmanı Herbert Reymond McMaster’ın ardından, ABD Dışişleri Başkanı Rex Tillerson da bu hafta içinde Ankara’da temaslarda bulunacak.