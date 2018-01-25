ABD’li bakan, Çavuşoğlu’nu yalanladı: ‘Güvenli hat’ teklifinde bulunmadım

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’na Suriye sınırı boyunca 30 kilometrelik bir güvenli hat oluşturma önerisinde bulunmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Tillerson ile önceki gün Paris’te yaptığı görüşmeye ilişkin detayları Türkiye’ye dönerken uçakta beraberinde olan gazetecilere aktarmıştı. Çavuşoğlu’nun açıklamasına göre, ana gündem maddesi Afrin olan görüşmede Tillerson, 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulundu.

Reklam

Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada da, bu konuyu görüşmeden önce Ankara’yla Washington arasında güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiği mesajını verdi. Çavuşoğlu, “Bizim anladığımız şey farklı, onlarınki farklı olabilir. Ama her şeyden önce bizim ABD ile güvenli bölge veya başka bir konuyu, yani ciddi bir konuyu samimi bir şekilde bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiz için önce güveni yeniden tesis etmemiz lazım” diye konuştu.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Tillerson, Davos’ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani’yle görüşmesinden önce bir gazetecinin “Türk dışişleri bakanına Suriye’de bir güvenli bölge kurulmasını teklif ettiniz mi?” şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Amerikalı bakan, “Bir dizi olası seçeneği tartıştık, ama herhangi bir teklifte bulunmadık” dedi.