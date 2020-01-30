ABD’li baba altı aydan küçük beş çocuğunu öldürmekten yargılanıyor

ABD’nin California eyaletinde yaşayan Paul Allen Perez (57), altı aydan küçük beş çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanıyor.

Fotoğraf: CNN International

Yolo County bölgesindeki mahkemede görülen davada önceki gün hakim karşısına çıkan Perez, 1992 doğumlu Kato Allen Perez, 1995 doğumlu Mika Alena Perez, 1996 doğumlu Nikko Perez, 1997’de doğan Nikko Lee Perez, 2001 doğumlu Kato Krow Perez’i öldürmekle suçlanıyor.

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2007’de bir bebek cesedi bulunduğunda cinayet şüphelisi olan Perez çocuğun kimliği tespit edilemediği için bu suçtan aklandı. Ancak, Ekim 2019’da yapılan DNA testi sonucunda 1997’de ölen bebeğin Perez’in bir aylıkken hayatını kaybeden oğlu Nikko Perez olduğu belirlendi. Nikko Perez’i babasının öldürdüğüne dair kanıt elde edildi. Bunun üzerine diğer çocukların ölümleri hakkında da soruşturma açıldı ve elde edilen deliller failin baba olduğuna işaret etti.

Yolo County Polis Şefi Top Lopez, 40 yılllık meslek hayatında böyle bir şey görmediğini belirterek, “Bu dava beni gerçekten sarstı” dedi.

İki yıl önce işlediği hırsızlık ve polise hakaret suçlarından hüküm giyip hapis cezası alan ve cinayet davası açılmasa geçen pazartesi tahliye edilecek Perez, suçlu bulunduğu takdirde idam ya da müebbet hapis cezası alacağı tahmin ediliyor.