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Yaramazlara biraz batar!

ABD’li araştırmacıdan tartışma yaratan açıklama: Tüp bebek yapanlar en zeki embriyoyu seçebilir

ABD’deki Michigan Eyalet Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Stephen Hsu, tüp bebek yöntemiyle anne-baba olan çiftlerin önümüzdeki 10 yıl içinde ‘en zeki embriyoyu’ seçebileceğini öne sürdü. Hsu’nun bu hedefi etik tartışmalarına neden oldu.

Fotoğraf: Reuters

Guardian’daki habere göre tıp teknolojisinin çok ilerlediğini vurgulayan Hsu, “Gelecekte embriyoları IQ’lerine göre sınıflandırmanın da yöntemi olacak” dedi. ‘Olağan dışı’ denecek ölçütte IQ’su düşük embriyoları belirleyebilen bir test geliştiren bir şirketin de sahibi olan Hsu şöyle devam etti: “Önümüzdeki 5-10 yıl içinde sadece zekasında sorun olanları için değil genel zeka seviyesini belirlemek için de yöntemler olacak ve eminim çok sayıda ülke bunları kullanacak.”

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Hsu’nun zekaya göre embriyo seçme hedefi etik tartışmaları da beraberinde getirdi. 1990’lardan beri tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olanların embriyolarda genetik hastalık olup olmadığını öğrenebildiğini anımsatan bir grup uzman, “Ancak bu başka bir şey, tüp bebek yöntemi zeki insan tasarlamak için geliştirilmedi” görüşünü savundu. Bazıları da bu fikrin öjeni (soyu ıslah etme) tartışamalarına geri dönüşe neden olacağını söyledi.

Britanya’nın saygın üniversitelerinden Oxford’un profesörlerinden Peter Donnelly de “IQ üzerinden embriyo seçimi yapmak çok kötü bir fikir. Etikle bağdaşmıyor” dedi.

Hsu ise etik tartışmalarına yönelik soruları yanıtsız bıraktı.

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