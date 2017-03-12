Abdi İpekçi’de istifaya çağrılan Ergin Ataman: Bazı gruplar provokasyon için geliyor, yönetim mutlaka engelleyecek

Basketbol Süper Ligi 21’nci haftasında oynanan derbide Fenerbahçe’ye 79-75 mağlup olan Galatasaray’ın başantrenörü Ergin Ataman, kendisini istifaya çağıranları taraftar olarak görmediğini söyledi.

‘Bazı gruplar provokasyon için geliyor’

Abdi İpekçi Arena’da oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Ataman, şunları söyledi: “Ben o gruba taraftar diyemeyeceğim. Bugün burada 12 bine yakın taraftarımız vardı. Büyük bölümü maçın başında, sonunda, takım önde giderken, geri düşerken her zaman olduğu gibi Galatasaray’ın yanında yer aldı. Ama bazı gruplar buraya provokasyon için geliyorlar. Olay çıkartıyorlar. Geçmişte de yaşadık bunu. Sahamız kapanıyor, rakip antrenöre, oyuncuya saldırıda bulunuyorlar. Euroleague’de ceza aldık. Bunları engelleyecek olan Galatasaray yönetimidir. Bunu da mutlaka engelleyecektir. Galatasaray bir grubun değil, Galatasaraylıların takımıdır.”

‘Melih Mahmutoğlu özür diledi’

Kaptan Melih Mahmutoğlu başta olmak üzere Fenerbahçeli basketbolculara yapılanları kesinlikle tasvip etmediğini vurgulayan sarı-kırmızılı takımın başantrenörü, “Ayrıca biraz önce basın toplantısına girerken Melih Mahmutoğlu yanıma geldi ve benden Fenerbahçe Arena’daki maçtan önce söylediği sözler için yanlış yaptığını belirtti. Özür diledi, ben de kabul ettim. Kendisini öptüm, kutladım” diye konuştu.