AB’den ‘vergi kaçakçılığı’ uyarısı: Türkiye ‘kara liste’ye alınabilir

Fransız Haber Ajansı (AFP), gerekli önlemlerin alınmaması halinde Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’yi ‘vergi cennetleri’ olarak ilan ettiği ‘kara liste’ye alacağını duyurdu. Bunun yanında, Türkiye’ye vergi kaçakçılığıyla daha etkili mücadele etmesi için ek süre vereceği bildirildi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre AB Ekonomi Bakanları (Ecofin), salı günü yapacağı toplantıda, ‘kara liste’ye alınması istenen ülkelerin durumunu masaya yatıracak. AB, yılda ekim ve şubat aylarında olmak üzere iki kez, vergi cennetleri olarak ilan ettiği ülkelerin listesini güncelliyor.

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Toplantıya katılacak diplomatlarla görüşen AFP, Türkiye’nin otomatik olarak vergi verilerinin paylaşılmasını öngören uluslararası kurallara saygı göstermemekle AB tarafından suçlandığını aktardı.

Fransa destekliyor, Almanya karşı

AB kaynaklarına göre, daha önce 2020 yılı sonuna kadar Ankara’ya süre tanıyan Brüksel, Türkiye’yi ‘kara liste’ye almak yerine yine ek süre vermeyi tercih etme yolunu seçecek.

AFP, Türkiye’nin AB’ye üye ülkelerde yaşayan vatandaşlarının vergi ikametgahlarını belirlemek için yaptığı çalışmaların uzamasını, söz konusu gecikme için gerekçe olarak gösterdiğini aktardı.

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AB içinde Fransa, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Avusturya ve Danimarka Türkiye’ye yönelik daha sert tedbirler alınmasını isterken, Almanya’nın öncülük ettiği diğer grup ise buna karşı çıkıyor.

Birlik, ‘Panama Belgeleri’ ve ‘LuxLeaks’ skandallarının ortaya çıkmasının ardından 2017 yılında vergi cennetleriyle mücadele adına ‘kara liste’ yayınlama yoluna gitmişti. Şu ana kadar bu listede 12 ülke yer alıyor