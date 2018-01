AB’den Türkiye’ye ‘zaman ayarlı’ mesaj: Alternatif arayışına girmek akıllıca değil

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) alternatif aramasını akıllıca olmayacağını söyledi.

Hürriyet’ten Güven Özalp’a konuşan Piri, üyelik müzakerelik sürecinde birliğin de yanlış yaptığını ifade ederek ‘mevcut durumda değişiklik olmaması halinde sona çok yaklaşılacağını’, Türkiye’de sürece yeniden bağlanma konusunda ‘hala bir kıvılcım’ olmasını umduğunu anlattı.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alması, birliğe karşı üst perdeden mesajlar vermesi ve son olarak Afrin harekatında Rusya’yla aynı safta görünmesi ülkenin batıdan uzaklaştığı yorumlarına neden olmuştu.

Raportör, bu konuda da mesaj verdi: “Şu aşamada yeni alternatif arayışlarına girmek akıllıca değil. ‘Katılım süreci sonsuza dek öldü’ dediğiniz an Türkiye’de insan hakları ya da hukukun üstünlüğünü önemsemediğiniz an olur. O an üçüncü bir ülkeyle ticarete, terörle mücadelede işbirliğine, dış politikada uyuma dayalı pragmatik bir ilişkiye girmiş olursunuz ve Türkiye, AB’nin ilişkiye sahip olduğu herhangi bir üçüncü ülke olur. Şu aşamada üyelik fırsatını Türk halkının elinden tamamen almak adil olmaz. Kapıyı hiçbir zaman tamamen kapatmamalıyız.”

‘Değişmezse askıda’

Bu yılın çok önemli olduğundan bahseden Piri, “Endişelerin yüksek olmasının ana nedenlerinden olan Türkiye’deki gelişmelere baktığımda henüz olumlu sinyaller geldiğini görmüyorum. 2019’a kadar bir iyileşme göremezsek AP olarak müzakerelerin resmen askıya alınmasını talep edeceğiz” diye konuştu.

Piri, hükümete oy vermeyen insanların olduğunu, bu kişilerin AB’nin kendilerini yarı yolda bıraktığını hissettiğini dile getirerek Türk toplumunu kaybetme riskleri olduğunu ifade etti: “Bazı şeyleri fark etmekte geç kalıyoruz. Mülteci krizinde sorun AB sorunu olana kadar fark etmedik, yardım teklifinde bulunmadık. Darbe girişiminde de 24 saat sonra AB için olay geride kaldı ve bunun toplumda ne tür bir etki yarattığının farkına varılmaksızın, yanlarında durulmaksızın devam edildi. Türkiye’de neler olduğu, toplumun nelerle karşı karşıya kaldığı konusunda biraz daha fazla sempati bu ilişkiye yardımcı olabilir. Türk tarafının ne yapması gerektiği ise gün gibi ortada.”