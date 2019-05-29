AB’den Türkiye’ye sert insan hakları, yargı ve ekonomi eleştirisi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye’nin yargı sisteminde ‘daha ciddi geriye gidiş’ olduğunu belirterek, Türkiye’yi insan haklarından ekonomi politikasına kadar bir dizi konuda sert şekilde eleştirdi. AB, ayrıca Türkiye’yle üyelik müzakerelerinin durma noktasında olduğunu, bu nedenle yeni fasıl açılmayacağını bildirdi.

Reuters’in haberine göre, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin AB’ye katılım çabalarını değerlendirdiği yıllık raporunda, ‘Türkiye’de konuşma özgürlüğünün kısıtlandığı’ ve ‘hükümetin finansal piyasaları olumsuz yönde etkilediği’ ifade edildi.

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Komisyon raporunda, “Türkiye ekonomisinde ciddi geriye gidiş devam ediyor ve bu Türkiye’nin piyasa ekonomisinin işleyişine dair endişelerin derinleşmesine yol açıyor” denildi.

AB’nin Türkiye’deki temel ekonomi kurumlarının bağımsızlığına ilişkin endişelerinin derinleştiği ifade edilen raporda “Türkiye’de devlet yardımlarının şeffaflığının artırılmasına yönelik bir ilerleme yok” denildi.

Raporda ayrıca “Türkiye’de hakim ve savcıların üzerindeki siyasi baskı yargı bağımsızlığı üzerinde olumsuz etki yaratıyor” ifadelerine yer verildi.

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Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da, Türkiye’de insan hakları ihlallerinin derinleştiğini ve ekonomi dahil birçok alanda ‘geriye gidildiğini’ söyleyerek, yürütülen müzakere sürecinde hiçbir faslın açılmasının öngörülmediğini belirtti.

Ankara ile yapılan mülteci anlaşmasından memnun olduklarını belirten Hahn, “Ortak çıkarlarımız doğrultusunda işbirliğimiz devam ediyor” dedi.

2018’de AB Konseyi’nin oybirliğiyle verdiği karara atıfta bulunulan genişleme raporunda, yeni fasıl açılmamasına ilişkin sebeplerin halen değişmediği vurgulanarak, “Türkiye, AB’den uzaklaşmaya devam ediyor” dendi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi de Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını önermişti.



