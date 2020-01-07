AB’den Türkiye’ye ‘özet’le: Libya’ya müdahale etmeyin

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye’ye çağrıda bulunarak Libya’ya askeri ve uzman teknik ekip göndermemesini istedi.

Josep Borrell, açıklaması sırasında. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre AB’nin dış politika şefi ve en üst düzey diplomatı olarak bilinen Borrell, Britanya, İtalya, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıdan sonra düzenlediği basın toplantısında, şunları söyledi: “Libya’da ateşkes talep ediyoruz, gerilimin tırmandırılmamasını ve son günlerde giderek yükselen dış müdahalenin sona ermesini istiyoruz.”

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DW Türkçe’nin haberine göre ise Borrell, Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararı hakkında, “Bu, karşı çıktığımız ve Libya’daki durumla ilgili endişelerimizi arttıran bir şey” dedi.

Borrell ile bir araya gelen dışişleri bakanları da Libya’daki çatışmalara müdahil olan yabancı ülkeleri uyardı. Toplantı sonrası Britanya, İtalya, Almanya ve Fransa dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, ‘dış aktörlere Libya’daki çatışmaların dışında kalmaları’ yönünde çağrı yapıldı. “Devam eden dış müdahale, krizi körüklüyor” denilen açıklamada, Libya’daki tüm taraflar barış müzakereleri için çaba göstermeye davet edildi.

Borrell, Britanya, Almanya, İtalya ve Fransa dışişleri bakanlarıyla. Fotoğraf: Reuters

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame de yabancı güçlere ülkesinden ‘ellerini çekmeleri’ çağrısında bulundu. BM Güvenlik Konseyi’ni Libya konusunda bilgilendirdiği oturumun ardından basın toplantısı düzenleyen Salame, “Libya’dan ellerinizi çekin. Bu ülke farklı şekillerde yabancı müdahalelerden çok çekiyor” dedi.