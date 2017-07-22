AB’den Türkiye’ye mülteci mesajı: Şantaja maruz bırakılmaya izin vermeyeceğiz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, “Avrupa Birliği kendisinin şantaja maruz bırakılmasına izin vermeyecektir” dedi.

Türk yetkililer, Türkiye’nin mülteci anlaşması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesine karşın, AB’nin anlaşmadaki sözlerini hayata geçirmediğini sıklıkla vurguluyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde sınır kapılarını açıp, mültecileri Avrupa’ya gönderme ‘uyarısında’ bulunuyor.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Alman Der Spiegel dergisine konuşan Hahn, Suriye iç savaşı sebebiyle Türkiye üzerinden AB ülkelerine yaşanan büyük mülteci akınının olduğu 2015 senesine göre daha tedbirli olduklarını belirtti.

“2015 senesinde öyle bir konumdaydık ki mültecilerin çoğu kontrol edilmeden AB sınırları içine girdi, ancak bu arada durum değişti” diyen Hahn, Türkiye’nin sınırlarını açması halinde bile iki sene önce olduğu gibi bir akının yaşanmayacağını söyledi.

Balkan güzergahının kapatılması, Ege Denizi’nde düzenli kontrollerin yapılması ve Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin desteklenmesiyle geçen iki senede gerekli tedbirlerin alındığını kaydeden Hahn, “Avrupa Birliği kendisinin şantaja maruz bırakılmasına izin vermeyecektir” diye konuştu.

Türkiye’de 3 milyon 500 bin mülteci bulunuyor

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) ve IPSOS’un araştırmasına göre, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin yüzde 74’ü vatandaşlık istiyor.

BM’nin duyurduğuna göre, Türkiye’de toplam 3 milyon 551 bin 78 mülteci bulunuyor.