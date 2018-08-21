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AB’den Türkiye’ye IMF önerisi: Ankara doğru siyaset izlemeli

 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger AB bütçesinden Türkiye’ye doğrudan yardım yapılmasını reddederken, Ankara’nın gerekiyorsa ‘ciddi durumlar’ için kurulan Uluslararası Para Fonu’na (IMF) başvurması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre, Almanya’da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) ekonomik kriz içindeki Türkiye’ye mali yardımda bulunulması önerisi ile ilgili tartışmalar sürüyor.

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Almanya’dan Türkiye’ye de yardım yapılmasının söz konusu olmadığına işaret eden Oettinger, yardım için ‘doğru adresin IMF olduğunu’ belirterek Ankara’nın gerekiyorsa ‘dramatik gelişmeler ve ciddi durumlar’ için kurulan IMF’ye başvurması gerektiğini söyledi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Oettinger, Türkiye’deki siyasi gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulunarak “Ne yazık ki geçen yıllarda Türkiye’nin AB yolunda ilerleme değil gerileme kaydettiğini tespit etmek zorunda kaldık” diye konuştu.

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AB’nin ABD’nin aksine daha ‘dostça ve adil’ davrandığını belirten Oettinger, AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulamadığını hatırlattı.

Türkiye’deki ekonomik krizin aşılması için öncelikle ‘Ankara’nın doğru bir siyaset izlemesi gerektiğini’ ifade eden Oettinger, bu çerçevede Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, faiz politikalarında değişiklik ve ekonomik sübvansiyonlar gibi Türk hükümetinin yeniden güven yaratacak önlemler almasının öneminin altını çizdi.

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