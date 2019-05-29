AB’den Türkiye, Rusya ve İran’a: İdlib’deki sivilleri koruyun

Avrupa Birliği, Suriye’nin kuzeybatısında, Türkiye sınırındaki İdlib bölgesindeki çatışmaların sona erdirilmesi için Rusya, İran, Türkiye ve Suriye hükümetine kuşatma altındaki sivillerin korunması çağrısı yaptı. Bölgede en az 180 bin kişinin çatışmalardan etkilenerek daha güvenli yerlere doğru hareket halinde olduğu bildiriliyor.

İdlib bölgesinde, Suriye hükümetinin bombardımanı. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile birliğin insani yardım şefi Christos Stylianides tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Suriye rejimi ve Astana anlaşması garantörlerinden, taahhüt ettikleri sorumluluklarını yerine getirmelerini ve sivillerin korunması için garanti vermelerini bekliyoruz. Kadınlara, çocuklara ve diğer sivillere ayırım gözetmeksizin yapılan saldırılar, onların yerlerinden edilmeleri ve sivil hizmeti sağlayan altyapının büyük ölçüde tahribatı, hiçbir şart altında kabul edilemez.”

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İdlib bölgesinin nüfusu, geçtiğimiz yıllarda muhaliflerin elinde kalan ve daha sonra Suriye hükümeti tarafından ele geçirilen yerlerden anlaşma yoluyla göç edenlerle birlikte, 3 milyona ulaşmış bulunuyor.

Suriye hükümeti ise bölgedeki el-Kaide bağlantılı militanların saldırılarına karşılık verdiklerini öne sürüyor.

Geçtiğimiz yıl Rusya ve Türkiye arasında varılan anlaşmayla, bölge kısmen koruma altına alınmıştı.