AB’den trafik kazalarını sıfırlamak için önlem: Akıllı hız yardım sistemi

Avrupa Birliği (AB), 2022’den itibaren sınırlarında satılacak tüm araçların hızı sınırlandıran ‘akıllı hız yardım sistemi’ adlı teknolojiyle donatılmasını zorunlu kılmayı planlıyor.

Fotoğraf: Reuters

Akıllı hız yardımı sistemi, hız levhalarını algılayan kameralarla çalışıyor. GPS kullanan bilgisayar, olması gereken hızı hesaplayarak motor freniyle otomatik olarak hızı kesiyor. Sistem sürücüler tarafından devre dışı bırakabiliyor.

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Önlem paketinde akıllı hız yardım sistemi dışında acil fren sistemi ve araçların aynı şeritte kalmasını sağlayan teknolojinin kullanılması da bulunuyor.

Aşırı hızın neden olduğu kazalara engel olmak amacıyla konuyu gündeme alan Avrupa Komisyonu’nun onayladığı önlem paketi Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından resmen onaylanırsa yürürlüğe girecek.

Hedef sıfır ölüm

AB, birkaç ay içinde onaylanıp uygulamaya konulması hedeflenen önlem paketi sayesinde 2050 yılına kadar trafik kazalarındaki ölümleri sıfıra indirmeyi hedefliyor.

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Avrupa Komisyonu’ndan Elzbieta Bienkowska, “Her yıl yollarda 25 bin kişi hayatını kaybediyor ve çoğu kazaya insan hatası neden oluyor. Yeni önlemlerle kaza, ölüm ve yaralanmaları en aza indirgemeyi hedefliyoruz” dedi.