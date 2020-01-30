AB’den teknoloji devlerinin ‘büyük veri’ hakimiyetini kırmak için ‘ortak veri pazarı’

Avrupa Birliği (AB), Facebook, Google ve Amazon gibi teknoloji devlerinin veri üzerindeki hakimiyetini zayıflatmak için ortak veri pazarı kurmak istiyor.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın ulaştığı, büyük çevirimiçi platformların kontrol altında tutulmasını amaçlayan ve 19 Şubat’taki sunumdan önce halen değiştirilebileceği konuşulan Avrupa Komisyonu teklifi, AB’nin ABD’li teknoloji devlerinin ‘büyük veri’ (big data) üzerindeki hakimiyelerini zayıflatma ve Çinli rakipler ile daha iyi rekabet edilmesini sağlama kararlılığına vurgu yapıyor.

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Komisyonun teklifinde şu metin yer alıyor: “Şu anda sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek firma dünyadaki verinin büyük bir bölümünü elinde bulunduruyor. Bu da, veri merkezli yeni şirketlerin kurulmasının, gelişmesinin ve yenilikler yapmasının önüne geçiyor ancak bu konuda büyük fırsatlar bulunuyor.”

25 sayfalık metinde bu konunun ivedilikle çözülmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

Teknoloji firmalarına ‘kişisel veri’ suçlamaları

Norveç Tüketici Konseyi, Tinder, Grindr ve OKCupid gibi arkadaşlık uygulamalarının kullanıcılarının çeşitli bilgilerini dağıttığına ilişkin rapor yayınlamıştı. Raporda bu verilerin paylaşılmasının kullanıcıların cinsel yönelimlerinin ifşası anlamına geldiği ifade edilmişti.

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Rapora, reklam endüstrisinin ‘yasayı sistematik olarak deldiğini’ savunmuştu.

2016 yılında da Facebook, ABD’li seçmenlerin kişisel verilerini siyaset araştırmaları yapan araştırma şirketi Cambridge Analytica adlı şirketle paylaşarak 2016 seçimlerine hile karıştırmakla suçlanmış ve ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından 5 milyar dolar cezaya çarptırılmıştı.

Şirketin kurucusu Mark Zuckerberg, suçlamalara ilişkin ABD Kongresi’nde ifade vermişti.





