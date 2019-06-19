AB’den ‘sondaj yaptırımı’ sinyali: Türkiye uyarıları dinlemiyor

Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmalarını sert bir dille eleştiren Avrupa Birliği’nin (AB), sondaja katılan şirket ve bireylere karşı yaptırımlar uygulayabileceği bildirildi.

Fotoğraf: DHA

28 ülkenin Avrupa bakanlarının Lüksemburg’da bir araya geldiği toplantıda Türkiye’ye insan haklarını koruma konusunda ‘endişe uyandırıcı şekilde gerilediği’ ve AB’den ‘gittikçe uzaklaştığı’ yönünde eleştiriler yöneltildi.

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AB Konseyi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinin ‘yasa dışı’ olduğunu belirterek ‘AB tarafından bu faaliyetleri durdurması yönünde defalarca yapılan çağrılara kulak asmamasından ötürü üzüntü ve kaygı duyduklarını’ ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı: AB’nin açıklamaları taraflı ve hukuki temelden yoksun

Dışişleri Bakanlığı’dan AB Konseyi’ne yönelik dün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ”AB 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) üye olarak almakla büyük bir hata yapmıştır. Şimdi ise bu hatayı sürdürmek uğruna Türkiye-AB ilişkilerini Kıbrıs sorununa indirgemekte ve bu sorunun rehinesi haline gelmektedir. AB’nin, bugünkü kararlarını yine tarafgir şekilde tamamen Rum bakış açısıyla kaleme aldığı görülmektedir. AB bu kararları alırken bir ilkeler ve değerler topluluğu olarak değil, pazarlıklara dayalı bir çıkar grubu şeklinde hareket etmiştir. Bu durum, AB’nin kuruluş felsefesine aykırıdır.”

AB’nin tavrının ‘hukuki temelden yoksun, taraflı ve gerçeklerden kopuk’ olduğunun belirtildiği açıklamada, ”Türkiye gerek kendi deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini gerek Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını savunmak amacıyla gerekli adımları atma yönündeki kararlılığını koruyacaktır” dendi.

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Ne olmuştu?

Kıbrıs açıklarında demirli halde bulunan Türk sondaj gemisi Fatih, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan yetkilileri tarafından Rum kesiminin münhasır ekonomik bölgesinde olarak değerlendiriliyor. Türkiye ise bu bölgenin kendi kıta sahanlığı içinde olduğunu ve herhangi bir hak ihlalinin söz konusu olmadığını savunuyor.

Rum yönetimi, Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetleri yürüten Türk gemisi mürettebatı için tutuklama emri çıkarmıştı.

Türk sondaj gemisi Fatih, geçen aydan bu yana Kıbrıs’ın batısında demirli. Bir diğer sondaj gemisi Yavuz’un da temmuz ayında KKTC’den alınan ruhsat sahası üzerinde ilk sondaja başlanması bekleniyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, dün yaptığı açıklamada Türkiye’nin Kıbrıs’ın batısında yürüttüğü doğalgaz sondaj çalışmalarının ‘kanunsuz faaliyetler’ olduğunu savunmuş ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile telefon görüşmesinde sondaj faaliyetlerinin ‘kayıtsız şartsız kınanması gerektiğini’ söylemişti.