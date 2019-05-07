AB, YSK kararını ‘son derece politik’ buldu

Avrupa Birliği (AB), Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da seçimin yeniden yapılmasına ilişkin kararını ‘son derece politik’ buldu. AB KHK’lı adaylara mazbata verilmemesini de eleştirdi.
YSK, AKP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin seçim sonucuna yaptığı itirazı dün (6 Mayıs) karara bağlayarak yediye karşı dört oyla kabul etmişti. Yeni seçim 23 Haziran’da yapılacak.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’ın ortak açıklamasında, kararın ayrıntılı gerekçesinin ‘bir an önce açıklanması gerektiği’ vurgulandı.
AB ayrıca İstanbul’da yenilenecek seçimlere gözlemci göndermeyi de talep etti.
Açıklamada seçimi kazanan KHK’lı adaylara mazbatanın verilmemesi ve seçimi ikincilikle bitiren adayların başkan seçilmesi de eleştirilerek “Demokratik bir seçim sürecinin halkın iradesini garanti etme yönündeki temel amacına aykırıdır” dendi.
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri de şunları söylemişti: “Erdoğan yenilgiyi kabul etmiyor ve halkın iradesine karşı geliyor. AKP, YSK üzerinde İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi için baskı kurdu. Bu, Türkiye’de iktidarın demokratik geçişinin seçimler yoluyla olmasına duyulan güveni sona erdiriyor.”