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Yaramazlara biraz batar!

AB’den mesaj var: Türkiye, vize serbestisi kriterlerini tamamlamaya yakın

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Türkiye’nin vize serbestisi için kriterleri tamamlamaya yaklaştığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Belçika’nın başkenti Brüksel’de Türk gazetecilere konuşan AB yetkilisi, vize serbestisi konusunda olumlu sinyaller bulunduğunu ifade etti.

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Yerine getirilmesi gereken 72 kriterden yedi kriter kaldığını anımsatan Avramopoulos, bu kriterlerin tamamlanmasına yakın olduklarını dile getirdi.

Avramopoulos, “Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı” diyerek Türkiye’nin AB’nin stratejik partneri olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı.

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