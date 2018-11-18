Diken

Yaramazlara biraz batar!

AB’den Kaşıkçı cinayeti için ‘derinlemesine soruşturma’ talebi

Avrupa Birliği Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için şeffaf soruşturma talebini tekrarladı.

Kaşıkçı

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin ‘suçluların hesap vermesi gerekiyor’ denilen ortak yazılı açıklamasında “Avrupa Birliği olayın başından bu yana derinlemesine, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma talebi çağrısında bulunmuştur” ifadesine yer verildi.

Reklam

Açıklamada ayrıca Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmanın sonucunun yakından takip edileceği belirtildi.

Kaşıkçı cinayeti sonrası İstanbul’dan telefon: Patronunuza söyleyin, iş bitti

Kaşıkçı’nın ses kayıtları için ‘Bir felaket’ diyen Erdoğan: Kim istediyse dinlettik

Washington Post’tan ABD Kongresi’ne Kaşıkçı çağrısı: Örtbas operasyonu var

Erdoğan duyurdu: Kaşıkçı’ya dair ses kayıtları ABD dahil dört ülkeye verilmiş

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...