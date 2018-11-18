AB’den Kaşıkçı cinayeti için ‘derinlemesine soruşturma’ talebi

Anadolu Kültür operasyonunda emniyetin ‘ithal eylemci’ dediği Davide Martello, namı diğer ‘piyano çalan adam’, “Bir menajerim, bana şuraya git diyen, şu gün şurada olman gerek diyen biri, katı bir düzenim yok” dedi. Martello iddia makamını da ‘gerçeği görememekle’ suçladı.