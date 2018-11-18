AB’den Kaşıkçı cinayeti için ‘derinlemesine soruşturma’ talebi

Avrupa Birliği Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için şeffaf soruşturma talebini tekrarladı.
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin ‘suçluların hesap vermesi gerekiyor’ denilen ortak yazılı açıklamasında “Avrupa Birliği olayın başından bu yana derinlemesine, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma talebi çağrısında bulunmuştur” ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmanın sonucunun yakından takip edileceği belirtildi.