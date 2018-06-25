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Yaramazlara biraz batar!

AB’den ilk yorum: Demokratik olmayan rejimin önündeki son engel kalktı

 

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, 24 Haziran seçimleri için, “Demokratik olmayan başkanlık rejimine geçişin önündeki son engel de kaldırıldı” dedi.

Piri (Fotoğraf: Reuters)

Euronews’e yaptığı açıklamada Türkiye’nin olağanüstü hal şartları altında sandığa gittiğini hatırlatarak yarışın adil olmayan bir ortamda yapıldığını vurgulayan Piri, “Bu seçimler normal koşullarda düzenlenmedi, insanlara gözdağı verildi” dedi.

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Türkiye’yle tam üyelik müzakerelerinin askıya alınmasıyla ilgili olarak değerlendirme yapan Piri, kişisel olarak AB’nin karar organı konseyin bu kararı destekleyeceğini düşünmediğini aktardı,

Başkanlık sisteminin AB değerlerine de uygun olmadığı görüşünü dile getiren Piri, AB’nin Erdoğan dışında Türkiye’deki diğer siyasi aktörleri de muhatap almasının önemine vurgu yaptı.

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