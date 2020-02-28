AB’den İdlib uyarısı: Geniş ölçekli uluslararası çatışmaya dönüşebilir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suriye’nin İdlib bölgesindeki gerilimin geniş ölçekli uluslararası çatışmaya dönüşebileceğini ve AB’nin güvenlik çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri değerlendireceğini belirtti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetmişti. Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık yedi saat süren güvenlik toplantısı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı saldırıya misliyle karşılık verileceğini duyurmuştu. Rusya bu sabah, saldırıda yer almadığını açıklamıştı.

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Borrell Twitter’daki açıklamasında, “İdlib – Devam eden gerilime acilen son verilmesi gerekiyor. Büyük ölçekli açık uluslararası askeri çatışma ortaya çıkma riski var. Aynı zamanda dayanılmaz insani acılara neden oluyor ve sivilleri tehlikeye atıyor” dedi.

(1/2) #Idlib – Ongoing escalation around needs to stop urgently. There is a risk of sliding into a major open international military confrontation. It is also causing unbearable humanitarian suffering and putting civilians in danger. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 28, 2020

Temsilci şöyle devam etti: “AB tüm tarafları hızlı şekilde gerilimi azaltmaya çağırıyor ve tüm can kaybını esefle karşılıyor. AB, güvenlik çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri değerlendirecek. İlgili tüm aktörlerle temas halindeyiz.”