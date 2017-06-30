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AB’den ‘hızlı hareket’ bekleyen Yıldırım: Türkiye samimiyetle üye olmak istiyor


 

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin ‘samimiyetle’ Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmak istediğini belirterek Brüksel’den hızlı hareket etmesini istedi.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan referandumun ardından yeni fasıl açma çağrısı yapmış, AB ise bunun gündemde olmadığını söylemişti.

Yıldırım, Ankara’yı ziyaret eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Türkiye’nin AB’yle 40 yılı bir süredir temasta olduğunu hatırlatan Yıldırım, Türkiye’nin bakışının ‘çok net’ olduğunu kaydetti.

Fotoğraf: Reuters

Başbakan şöyle devam etti: “Türkiye samimiyetle birliğe üye olmak istiyor. Sayın cumhurbaşkanının 25 Mayıs’taki Brüksel temaslarında bir karar alındı; ‘Geçmişi bırakıp önümüzdeki bir yıl için bir çalışma programı hazırlayalım‘ demişlerdi. Birkaç gün sonra (Avrupa Komisyonu Genişleme Komiseri) Johannes Hahn gelecek. Biz samimiyiz ama bu iş uzadıkça işin olabilirliği sorgulanmaya başlanıyor. AB’nin biraz daha hızlı hareket etmesinde fayda var.”

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