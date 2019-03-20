AB’den Google’a üçüncü ceza rakip reklamları engellemekten: 1.5 milyar avro

Avrupa Komisyonu, ABD’li internet şirketi Google’a online reklamlarda rakip şirketleri engellemesi sebebiyle AB rekabet kanunlarını ihlal etmekten 1.49 milyar avro (9.27 milyar lira) ceza kesti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Avrupa Komisyonu’nun yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu Rekabet Komiseri Margrethe Vestager şunları söyledi: “Google piyasadaki hakimiyetini üçüncü parti web sitelerindeki sözleşmelere kısıtlayıcı hükümler koyarak kötüye kullanmıştır. Şirket rakiplerin arama reklamlarını bu sitelere koymalarını kısıtlamıştır. AB antitröst yasalarını ihlali sebebiyle Google’a 1.49 milyar avro para cezası kesiyoruz.”

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Margrethe Google’un sözleşmelere bu kısıtlayıcı hükümleri koyma sebebinin sadece rakipleri pazara sokmamayı amaçladığını vurguladı ve Google’ın bu uygulamayı on yılı aşkın bir süredir devam ettirdiğini söyledi.

AB Komisyonu Google’a son iki yılda iki büyük ceza daha kesmişti. Android işletim sistemine açılan soruşturmada teknoloji devi 4.34 milyar avro cezaya çarptırılan şirket, alışveriş arama sonuçlarını manipüle etmekten 2.42 milyar avro ceza almıştı.