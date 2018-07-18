AB’den Google’a rekor ceza: Piyasada haksız hakimiyet kuruyor

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Google’a Android işletim sisteminin ‘piyasada haksız hakimiyet kurması’ gerekçesiyle 5 milyar dolar ceza vereceği bildirildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, cezası Google’ın mobil cihazlarda aramalardaki hakimiyetini haksız bir şekilde güçlendirdiği iddiaları üzerine üç yıl süren araştırmadan sonra verildi.

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5 milyarlık tutarın, piyasa düzenleyicisi bir kurumun tek bir firmaya verdiği en para cezası olduğu belirtilirken, Google’ın cezayı temyize götürebileceği ifade edildi.

AB Komisyonu’nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Google’ın reklam verme sistemi ‘Adsense’ konusunda da bir soruşturma yürütüyor.

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Üç farklı iddia

Avrupa Komisyonu’nun soruşturması, üyeleri arasında Microsoft, Nokia ve Oracle’ın da bulunduğu bir ticari grubun şikayeti üzerine başlamıştı.

Komisyon Google’ın rekabet kurallarını ihlal ettiğini savunan üç farklı iddiada bulunmuştu.

İddialar şu şekildeydi:

* Android işletim sistemi kullanan cep telefonları ve tablet üreticilerinin Google arama motorunu önceden ayarlanmış arama motoru yapması ve kullanıcıların uygulama indirmek üzere Playstore’a girmek için Google’ın internet tarayıcısı Chrome’u indirme zorunluluğu

* Üreticilerin Anroid’in açık kaynak kodlarını temel alan rakip işletim sistemleriyle çalışan cihazlar satmasının önlenmesi

* Cihaz üreticileri ve cep telefonu servisi sağlayan şirketlere Google’ın motorunu tek seçenek olarak sunmaları için mali teşvikler verilmesi

Google ise, cihaz üreticilerine herhangi bir uygulamayı önceden yüklemelerini şart koştuğu suçlamasını reddederken, Google arama motoru ve Playstore’u birlikte sunmalarının, hizmetlerini bedava sunmalarını mümkün kıldığını iddia eti.